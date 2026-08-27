Потап неожиданно объявил о приезде в Украину после громкого скандала из-за "шутки" о языке

Потап / © instagram.com/realpotap

Реклама

Рэпер и продюсер Потап после скандала, связанного с высказываниями об украинском языке, связался со своими подписчиками и неожиданно заговорил о возможном возвращении в Украину.

Артист провел короткий прямой эфир в соцсетях. Во время трансляции он отвечал на вопросы зрителей. В частности, Потапа спросили, планирует ли он приехать в Украину. Сначала продюсер ответил сдержанно. Впоследствии его ответ стал значительно конкретнее. Также он отдельно обратился к своим критикам.

Реклама

На вопрос о возвращении в Украину Потап ответил: «Периодически да».

Реклама

Однако на повторный вопрос о своём приезде артист ответил более лаконично: «Скоро». При этом он не раскрыл никаких подробностей о возможной поездке, поэтому пока неизвестно, когда именно Потап может приехать и с какой целью.

Пост Потапа / © www.instagram.com/realpotap

Продюсер не обошёл стороной и тему критики в свой адрес. Когда его попросили обратиться к хейтерам, Потап ответил с сарказмом, поблагодарив их за внимание к своей персоне.

«Хейтеры, я вас очень люблю, ценю и уважаю. Продолжайте в том же духе. Хейта мало. Нужно больше хейта, больше креатива, больше любви. Люблю и обожаю вас», — заявил артист.

Его новое обращение появилось на фоне недавнего скандала, спровоцированного роликом Потапа иНасти Каменских. Супруги записали видео во время отдыха на яхте, где в юмористической форме высказались об использовании русского языка. В частности, артисты назвали это вопросом «свободы», что вызвало волну возмущения у украинцев.

Реклама

Потап и Настя Каменских

Напомним, недавно Елена Мозговая жестко раскритиковала Потапа и Настю за их шутку о языке.

Новости партнеров