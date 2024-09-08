Потап неожиданно показался с Евой Лонгорией и рассказал об их знакомстве

Украинский рэпер и продюсер Потап неожиданно показался со звездой сериала "Отчаянные домохозяйки", американской актрисой и моделью Евой Лонгорией.

Музыкант опубликовал в своем Instagram фото со звездой Голливуда. На снимке Потап позировал в худи, штанах и кепке. Рядом с артистом стояла Ева Лонгория, одетая в черные брюки и обтягивающую кофточку.

Как отметим рэпер, он встретился с актрисой и познакомился с ней. По словам Потапа, это была приятная встреча. Впрочем, где знаменитости увиделись – неизвестно. Однако позади них виднелось немало чемоданов, поэтому, вероятно, в одном из аэропортов США.

Потап и Ева Лонгория / Фото: instagram.com/realpotap

"Впереди прекрасные времена с замечательными людьми! Приятно познакомиться с тобой, Ева Лонгория", — подписал кадр рэпер.

Больше подробностей о встрече со звездой Голливуда продюсер раскрывать не стал.

Напомним, недавно у Потапа был особый праздник. Сын музыканта отмечал день рождения. Андрею исполнилось 16 лет. Рэпер раньше поздравлял сына с днем рождения и делился их архивным фото.

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