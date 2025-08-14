- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 2562
- Время на прочтение
- 1 мин
Потап неожиданно показался с Горовой и сыном в самолете и рассказал о новом этапе в их жизни
Потап удивил неожиданным путешествием с бывшей женой и сыном. Рэпер намекнул, куда они направляются.
Скандальный рэпер и продюсер Потап неожиданно показался с бывшей женой Ириной Горовой и сыном.
Фото было сделано в самолете. Направлялись они в Великобританию. Оказалось, в их жизни наступает важный этап, связанный с 16-летним Андреем. Потап говорит, что они с Ириной Горовой как родители должны разделить его вместе.
"Новая глава в жизни для Андрея. Важно разделить важные моменты как родители", - отметил рэпер.
Под важным моментом Потап подразумевает учебу их с Ириной Горовой сына за границей. В частности, юноша в течение двух лет будет получать образование в одной из школ Великобритании, после чего будет поступать в университет.
