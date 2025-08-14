Потап неожиданно показался с Горовой и сыном в самолете и рассказал о новом этапе в их жизни

Ирина Горовая и Потап

Скандальный рэпер и продюсер Потап неожиданно показался с бывшей женой Ириной Горовой и сыном.

Фото было сделано в самолете. Направлялись они в Великобританию. Оказалось, в их жизни наступает важный этап, связанный с 16-летним Андреем. Потап говорит, что они с Ириной Горовой как родители должны разделить его вместе.

"Новая глава в жизни для Андрея. Важно разделить важные моменты как родители", - отметил рэпер.

Потап, Ирина Горовая и их сын / © instagram.com/realpotap

Под важным моментом Потап подразумевает учебу их с Ириной Горовой сына за границей. В частности, юноша в течение двух лет будет получать образование в одной из школ Великобритании, после чего будет поступать в университет.

