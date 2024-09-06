Потап неожиданно спародировал Олега Винника и нарвался на хейт в Сети: "Чем лучше его?"

Популярный рэпер и продюсер Потап посмеялся над коллегой, певцом Олегом Винником, который сейчас находится за границей.

Так, на своей официальной странице в TikTok рэпер опубликовал новое видео, где предстает на балконе и кичится своими овощами, находясь за границей. Для подкрепления догадок юзеров, над кем именно он насмехается, Потап использовал аудио из похожего видео Винника, который недавно оскандалился воим обращением к украинцам "с глотком воздуха" со своего балкона в Германии рядом с овощами в горшках.

Потап высмеял Олега Винника, стоя на балконе за границей

Такую насмешку Потапа над коллегой, с которым он когда-то сотрудничал, пользователи восприняли довольно неоднозначно. Так, под роликом собралось немало комментариев, которые упрекают продюсера в том, что он так же находится за пределами Украины и такая ирония довольно странна в таком случае.

Мне интересно, а чем ты лучше его?

Брат Винника – одно нутро

Ты далеко от него не ушел

"Мої люди" в исполнении еще одного уклониста

Потап, с тобой все хорошо?

Напомним, недавно Потап публично обратился к своему 16-летнему сыну и показал их совместное архивное фото.

Читайте также: