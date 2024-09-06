Потап неожиданно спародировал Олега Винника и нарвался на хейт в Сети: "Чем лучше его?"

Артист снял неоднозначное видео.
Популярный рэпер и продюсер Потап посмеялся над коллегой, певцом Олегом Винником, который сейчас находится за границей.
Так, на своей официальной странице в TikTok рэпер опубликовал новое видео, где предстает на балконе и кичится своими овощами, находясь за границей. Для подкрепления догадок юзеров, над кем именно он насмехается, Потап использовал аудио из похожего видео Винника, который недавно оскандалился воим обращением к украинцам "с глотком воздуха" со своего балкона в Германии рядом с овощами в горшках.
Такую насмешку Потапа над коллегой, с которым он когда-то сотрудничал, пользователи восприняли довольно неоднозначно. Так, под роликом собралось немало комментариев, которые упрекают продюсера в том, что он так же находится за пределами Украины и такая ирония довольно странна в таком случае.
- Мне интересно, а чем ты лучше его?
- Брат Винника – одно нутро
- Ты далеко от него не ушел
- "Мої люди" в исполнении еще одного уклониста
- Потап, с тобой все хорошо?
Напомним, недавно Потап публично обратился к своему 16-летнему сыну и показал их совместное архивное фото.
Читайте также:
- У путинистки Таисии Повалий могут конфисковать имущество в Украине и ограничить в исполнении некоторых песен
- Klavdia Petrivna показала себя без грима на видео из колледжа, где были написаны ее первые хиты
- Камалия восхищала фото дочерей-близнецов и показала, как они изменились за 11 лет: "Время летит"