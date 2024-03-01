Потап неожиданно заговорил о своей маме и посвятил ей трогательный до слез трек

Рэпер рассказал, как его маму любят и уважают по всему миру.

Певец и продюсер Потап поделился с подписчиками личной песней, которую написал очень давно и которую посвятил самому близкому человеку – маме.

Ранее Потап исполнял трек "Мама" только для друзей и родных в закрытом круге под гитару. По его словам, он не решался делиться столь личным с публикой.

"Уже не первый год мои близкие просят, чтобы я записал этот трек. Особенно настаивают те, чьих мам уже нет рядом… Я решился и наконец-то эта песня увидела свет", — рассказал артист.

Клип на песню "Мама" создавал продакшн Welligan, компания, работающая на рынках Украины, США, ОАЭ, Казахстана. На их счету сотрудничество с известными звездами и компаниями, например, такими как HBO – каналом, подарившим нам легендарные сериалы "Чернобыль", "Игра престолов" и многие другие. Их работы занимали первое место на международных конкурсах Imagine Cup, Golden Byte и Awwwards.

По словам Потапа, песня посвящается всем мамам Украины, ведь мама-украинка – это учитель и защитник, лучшая подруга и проводник к мечтам, человек, который недосыпал ночей и отдал всю себя, чтобы достойно воспитать своего ребенка.

Со своей мамой Потап в очень близких отношениях они постоянно созваниваются. Его мама Людмила – тренер по плаванию, чемпионка мира, спортсменка высшей категории научила плавать и самого певца, и его жену Настю Каменских.

"Мою маму знают во всем мире. Неоднократно в других странах и даже на других материках люди подходили ко мне и говорили: "Вы знаете – именно ваша мама меня научила плавать!". Ее очень уважают и любят. И для меня, как для сына это – высшее счастье!" – рассказал Потап.

Потап – украинский певец и продюсер, IT-бизнесмен. В настоящее время он активно занимается масштабными IT-проектами в Сан-Франциско, ОАЭ и Саудовской Аравии. Потап постоянно приобщается к благотворительным инициативам — певец собирал деньги на протезирование украинских солдат, отстроил жилье пенсионерке, внук которой служит в ВСУ, в начале вторжения создал онлайн-платформу Helpua.io, к которой приобщил известных людей.

Напомним, на днях супруга Потапа Настя Каменских впервые за долгое время показала совместное видео с ним. Артистка поделилась романтическим контентом, который был снят до начала полномасштабной войны.

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