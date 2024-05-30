Потап неожиданно заявил, что не насмехался над смертью Анастасии Заворотнюк: "Российская ИПСО в действии"

Украинский рэпер и продюсер Потап опровергал свои скандальные высказывания, где он якобы высмеивал смерть российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

В своем Instagram исполнитель заявил, что это была российская ИПСО. По словам рэпера, его сторис – это был фотошоп, который сделали СМИ РФ. Потап заявил, что якобы российские медиа первыми и распространили новость, что он насмехался над смертью Анастасии Заворотнюк.

"Российская ИПСО в действии, но предлагаю не вестись на такие провокации. Очередная дезинформация, у которой цель выставить украинцев в негативном свете. Обо мне часто пишут, что попало, но наши СМИ подхватили новость, сгенерированную в российском инфопространстве и которая вначале появилась именно в их новостях", — написал Потап.

Потап говорит, что это – фейк. / Фото: instagram.com/realpotap

Рэпер заявил, что эта ИПСО была якобы создана, чтобы показать украинцев "нелюдями", которые смеются над чужим горем. Таким образом, Россия, по словам Потапа, дискредитирует Украину.

"Хочу сказать: не доверяйте отфотошопленным скринам, чтобы в нашем медиапространстве не было новостей, которые нацелены на дискредитацию украинцев. Это пример, как нас пытаются выставить извергами. Мы же с вами разумное общество, которое умеет анализировать и проверять то, что видим, слышим и читаем", — добавил Потап.

Потап заявил, что не высмеивал смерть Анастасии Заворотнюк / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла ночью, 30 мая. Жизнь артистки забрала злокачественная опухоль головного мозга, с которой она боролась последние пять лет.

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