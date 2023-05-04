Потап нежно поздравил Настю Каменских с 36-летием: "Мой лягушонок"

Сегодня, 4 мая, день рождения отмечает украинская певица Настя Каменских.

Звезде исполняется 36 лет. По этому случаю муж звезды, рэпер и продюсер Потап, посвятил ей целый пост в Instagram, в котором адресовал возлюбленной нежные поздравительные слова.

"Лучшая жена, лучшая девушка, лучшая певица, лучшая хозяйка, самая изысканная дама, самое доброе сердце, самая красивая душа — это все ты Настя, мой лягушонок. Я влюблен в тебя безумно, ради тебя хочется жить, мечтать, достигать и побеждать! Люблю тебя, как солнце любит утро, как соловей рассвет. С днем рождения, самая красивая женщина во Вселенной. Я люблю тебя", — написал Потап в фотоблоге.

Потап показал красивое фото жены Насти Каменских в своем Instagram / Фото: instagram.com/realpotap

В свою очередь, тронутая такими искренними словами мужа, Каменских поблагодарила его за поздравление и тоже призналась ему в любви: "Спасибо, любимый. Спасибо, мое солнышко. Я тебя очень люблю", — написала под постом Каменских.

Напомним, что Настя Каменских находится в Украине и гастролирует с концертами по украинским городам. На днях артистка встретилась с украинскими военными, которые защищают нашу страну на Бахмутском направлении.

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