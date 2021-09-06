Потап нежно поздравил сына от Горовой с 13-летием

Андрей празднует день рождения 6 сентября.

Общий сын известной экс-четы рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой — Андрей — празднует день рождения.

Юноше исполняется 13 лет. По этому случаю звездный папаша поздравил наследника и запостил в своем Instagram снимок с именинником. На фотографии Алексей и Андрей купаются в бассейне.

Потап с сыном от Ирины Горовой / instagram.com/realpotap

Также, рэпер в своем обращении отметил, что обожает мальчика.

"13! Son!!! С днем рождения тебя, малыш! Я тебя обожаю! Папа", — написал звезда.

Фаны присоединились к поздравлениям в комментариях и отметили, что Андрей — копия Ирины.

Так похож на маму

Сын на маму похож! С днем рожденья

Поздравляю! Пусть все будет круто

Напомним, ранее Потап заявил, что хочет 4 детей от Каменских, и рассекретил, кто в их семье больше зарабатывает. Звезда также поделился, что вне сцены от совсем другой человек и охарактеризовал себя домашнего.

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