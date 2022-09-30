Потап о разговоре Каменских с Ани Лорак: "Она ответила: "Не надо меня задалбывать"

Рэпер и продюсер, тренер "Голосу країни-12" Потап рассказал, как в начале полномасштабного вторжения России в Украину его жена Настя Каменских позвонила по телефону Ани Лорак.

Как рассказал Потап, в начале полномасштабной войны России против Украины его жена, певица Настя Каменских обзванивала всех артистов, работающих в России с украинским паспортом.

В частности, артистка разговаривала с Ани Лорак, говорится в программе ЖВЛ.

"Скажи хоть что-то. Не молчи – нет войне. На что певица из Черновцов ей отвечала: "Мне Киркоров сказал ничего не говорить, я все понимаю, он сказал думать на два года вперед. Поэтому не надо меня задалбывать". На что Настя говорит: "Ты не имеешь права называться больше украинкой", — рассказал Потап.

Эксклюзив ЖВЛ с Потапом: о возвращении, хейтерах и болезни

Отметим, что сам Потап вернулся в Украину в начале сентября. Как отметил продюсер, все это время, которое он был за границей, работал на культурном фронте в разных уголках мира. После возвращения Потап уже выступил перед нашими военными. И после вынужденной паузы снова сел в тренерское кресло "Голосу країни".

К слову, продолжение "Голосу країни-12" покажут уже в это воскресенье, 2 октября, в 21:00 на телеканале ТЕТ.

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