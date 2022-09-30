Потап о щемящем сообщении сына из подвала 24 февраля: "Тебе такое твой ребенок пишет, а ты за границей"

Рэпер, продюсер и тренер "Голосу країни-12" Потап рассказал, как в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину спасал своего сына Андрея от войны, будучи за границей.

Как признался Потап в программе ЖВЛ, по графику 20 февраля он вместе с женой Настей Каменских и их мамами поехали в Испанию на три дня, где должны были писать новую песню.

"На 16-е была назначена война. И мы сидели с Настей, как все украинцы, дома. И ждали. И вот у нас по графику 20 февраля была Испания. Надо было записывать песню. Настя сказала: "Давай мам возьмем". Я еще сыну позвонил: "Поедешь?" Он говорит: "Нет. Я с девушкой погуляю". На три дня я уехал. 300 евро в кармане и три футболки", — откровенно рассказал Потап.

Потап с сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Но три запланированных дня превратились почти в семь месяцев жизни за пределами Украины.

"Первые месяцы валил против россиян. Раскрывал их сущность. А потом уже столько стало работы за границей. Поэтому был очень долго за границей. Чтобы окончить все дела, автоматизировать процессы. И я думаю, что мы все сделали правильно", — отметил продюсер.

Но самой главной задачей в самом начале для Потапа стала эвакуация сына Андрея, оставшегося в Киеве с мамой, экс-женой продюсера Ириной Горовой.

"Я себе даже сохранил месседж, который он мне прислал: "Папа, не волнуйся. Мы в подвале. Несмотря на взрывы я держусь, поддерживаю маму, чтобы она не плакала". Как выдержать, когда тебе такое твой ребенок пишет, а ты за границей оказался… У меня разрывалось сердце. Сколько я сделал, чтобы их перевезти. И сколько сделал для других тысяч людей. После этого я думаю, что я могу делать в этой жизни все что угодно", — поделился продюсер.

Потап с эксдружиной Ириной Горовой / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Потап с сыном / Фото: instagram.com/potapchiq

Потап думал возвращаться гораздо раньше. И даже обращался за советом к своему отцу, который для него безоговорочный авторитет.

"Говорю: "Отец, хочу ехать, хочу на фронт. На передовую". А он говорит: "В терроборону запишись для начала". Говорю: "Запиши меня в тероборону". Так я заочно записался в терроборону. И решил, что буду делать дальше. То, что умею", – рассказал Потап.

Напомним, ранее Потап делился, как в начале полномасштабного вторжения России в Украину его жена Настя Каменских звонила Ани Лорак и рассказал, что пропутинская артистка ей ответила.

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