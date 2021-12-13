Потап о том, как будет праздновать годовщину свадьбы с Каменских: "Вход будет платным"

Потап о том, как будет праздновать годовщину свадьбы с Каменских: "Вход будет платным"

Пара планирует устроить благотворительное мероприятие.

Рэпер и продюсер Потап поделился некоторыми планами на следующий год.

В частности, звезда рассказал, как будет праздновать годовщину свадьбы с Настей Каменских. К слову, пара планирует устроить 23 мая 2022 года пышное гулянье. Впрочем, вход на мероприятие будет платным.

"Каждый раз 23 мая мы в Киеве будем устраивать нашу очередную открытую свадьбу. Но эта свадьба будет благотворительным мероприятием, на которое мы будем привозить каких-то крутых артистов, таких как Snoop Dogg", — рассказал рэпер "Звірковому шляху".

Свадьба Потапа и Насти Каменских / instagram.com/kamenskux

К слову, вход будет стоить пять тысяч долларов, а собранные деньги влюбленные планируют отдавать на благотворительность.

"Вход будет стоить пять тысяч долларов. Все деньги обязательно отдадим на помощь детям. Если это все получится у нас – следующий год будет классным", — подытожил Потап.

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