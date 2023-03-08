Потап обратился к Насте Каменских и показал, как поздравлял ее с 8 Марта: "Мой цветочек"

Сама артистка не стала показывать, как муж ее поздравлял.

Рэпер и продюсер Потап в Международный женский день обратился к своей жене, певице Насте Каменских.

Во время полномасштабного вторжения супруги свели к минимуму общий контент, поэтому появление Насти на странице Потапа в Instagram произвело настоящий фурор среди подписчиков рэпера.

В фотоблоге артист разместил фото, на котором улыбающаяся Каменских изображена с огромным букетом из красных роз.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

"Я хочу поздравить всех сильных и самых лучших, свободных и непобедимых женщин Украины, с праздником 8 Марта и особенно свой цветочек Настю", — коротко подписал фотографию Потап.

В свою очередь, поклонники пары выразили радость относительно того, что слухи о том, что они разошлись, оказались лишь слухами: "Все, все нормально, они вместе, можно выдохнуть", "какая она хорошенькая", "так выглядит настоящая любовь".

Интересно, что сама Настя Каменских не стала показывать фанам, как поздравил ее Потап. Одни поклонники артистки считают, что таким образом она держит интригу относительно их отношений, другие уверены – что настя сейчас сосредоточена на помощи Украине и считает проявление романтики не ко времени.

Напомним, сама Настя Каменских находится в благотворительном туре в поддержку Украины. Так, недавно артистка в дуэте с легендарной польской певицей Kayah спела на благотворительном мероприятии в поддержку Украины в годовщину начала полномасштабной войны на G2 Арене в Польше.

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