Потап объяснил, почему снова оказался в Дубае и нарвался на жесткий хейт: "Лучше бы билет в Мариуполь купил"

Рэпер и продюсер Потап на своей странице в Instagram сообщил, что снова оказался в Дубае.

Он запостил несколько снимков, где позирует на фоне аэропорта, а также показал билет в Дубай. Потап рассказал, что так "случайно произошло", что он попал в эту страну, а также отметил, что это рабочая поездка.

"Вы все хорошо знаете, что наша семья и наши бизнесы помогают украинцам, всеми нами доступными мероприятиями. Это и автоматизированная цифровая платформа helpua.io, концерты и аукционы по всему миру, цифровые продажи наших песен и видео – это все подчинено помощи ВСУ и гуманитарным миссиям в Украине. Не менее важна и информационная поддержка и распространение актуальной информации об Украине в мире. Дубай – сердце Мидлиста и многие украинские компании шоу-индустрии, находят именно здесь пути для дальнейшего развития, открывают новые рынки. Много украинцев работают в Жемчужине Востока. Мы одни из них. Мы работаем как на шоу-бизнес/рекламной территории, так и на технологическом участке рынка", – рассказал Потап, что он делает в Дубае.

Потап показался в Дубае / Фото: instagram.com/realpotap

Впрочем, большинство подписчиков продюсера были возмущены этим его постом. В частности, юзеры захейтили Потапа из-за того, что во время войны он имеет возможность выехать из страны, в то время как другие мужчины сидят в окопах на передовой. Кто-то не понял, зачем Потап запостил билеты в Дубай:

Парни в снег в окопах, а вы из Майами в Дубай? Ну, серьезно? Мы этого не забудем, а вы не отмоетесь! Слава Украине!

Хотя бы не обнародовал

646 день войны. Он постит Дубай

Во время войны можно было обойтись и без таких фото

В Бахмут не хотите?

Лучше бы билет в Мариуполь купил

Потап показался в Дубае / Фото: instagram.com/realpotap

Впрочем, были и те юзеры, которые поддержали Потапа и отметили, что каждый приносит пользу Украине и помогает, как может и умеет.

Разве Потап единственный артист, который выезжает? Их десятки, а политики? Им выезд разрешен, так что же вы Потапу пишите гадости

Хочу вас поддержать и сказать, что вы молодец, дальше больше. Люди, зачем вы это делаете? Зачем же вы сами разваливаете и уничтожаете нашу страну? Те, кто пишет "работай на победу 24/7", "иди на фронт", – если бы вы сами работали на победу 24/7 то не сидели бы и не строчили здесь всякое говно

Люди, доброе утро, очнитесь! Нет неправильных действий, поступков – есть не резонирующие вашим ожиданиям… Не будут все на фронте, не будут все сидеть безвылазно в Украине. Лучше все эти претензии направьте на политиков

Потап показался в Дубае / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, месяц назад Потап попал в скандал. Продюсер оказался в Дубае, где на видео засветился в компании россиян. Потап никак не прокомментировал ситуацию.

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