Потап оказался в Одессе во время ракетных обстрелов и показался на улицах города

Ночью российские оккупанты нанесли массированный удар по украинскому югу.
Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, показался в Одессе после массированной ракетной атаки по городу 20 июля.
На странице в Instagram звезда разместил несколько кадров, сделанных на одесских улицах. На одном из фото Потап позирует на фоне жилого дома, на другом – на фоне одной из одесских гостиниц в центре города.
"Вечерняя Одесса магическим образом дает ощущение определенного внутреннего покоя, хотя еще этой ночью здесь было громко. Тихой ночью каждому украинцу, а проклятым "соседам" вечно мучаться и искупить свою вину", – пожелал Потап под одним фото.
А также рассказал, как встретил бездомного кота на улице:
"После очередной ночи под давлением российских атак в разных уголках Украины и после ночных взрывов даже одесские коты транслируют особую боевую энергетику", – подписал фото с животным продюсер.
Напомним, что в ночь на 20 июля российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Одесской и Николаевской областях. Оккупанты запустили 38 воздушных целей. Силам ПВО удалось уничтожить 18. Под ударом российских ракет оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети.
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