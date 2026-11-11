Потап оправдал "кисту" Каменских после языкового скандала: заявил, что жену неправильно поняли

Настя Каменских и Потап / © instagram.com/kamenskux

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Украинский продюсер Потап решил стать в защиту жены Насти Каменских после скандальной истории о «кисте» и совет психолога перейти на русский язык для спасения.

Вместо того чтобы дать четкий ответ на волну критики, скандальный артист решил объяснить, почему публика неправильно поняла его жену. В его версии виновными оказались неудачный монтаж интервью, чрезмерная эмоциональность певицы, ее привычка глотать слова и даже предвзятость слушателей. Сама же Каменских, похоже, держится в стороне от неудобных вопросов.

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Потап посвятил жене пост в Instagram, в котором подробно принялся объяснять на русском, почему Настю не стоит критиковать за резонансный рассказ. Мол, это не Каменских сказала то, что услышали тысячи людей, просто тот неудачно сократили, контекст потерялся, а зрители, конечно же, все перекрутили.

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«Настя — особый человек. Она очень эмоциональна, необычна. Она выросла в Италии. Более спокойным славянским людям может казаться, что она переходит границу. Поэтому создается впечатление, будто она злится, кричит или ведет себя плохо. Но это ложная реакция. Если присмотреться к Насте, то она очень тонкая, уязвимая, нежная и добрая девушка. Она совершенно не умеет врать», — отметил Потап.

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Теперь Потап отмечает, что в вырезанном фрагменте их совместного интервью россинке его жена якобы рассказывала о пережитых во время войны потрясениях.

«Весь рассказ Насти был совсем не о том, что у него из-за украинского языка появилась киста, а психолог попросил перейти на русский. Нет, конечно! О такой ерунде речь не шла. Ее рассказ был значительно длиннее. Более того, там был монтаж, а на самом деле Настя говорила о стрессовой ситуации, войне, своих панических атаках, о том, что происходило с ее родственниками. Именно эта цепь событий и вызвала заболевание», — объяснил продюсер.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Он также добавил, что Каменских лечила горло у профильных специалистов, а одним из специалистов, с которыми она работала, был психолог. Именно он, по словам Потапа, и дал певице рекомендацию, которую впоследствии вырвали из более широкого рассказа и начали трактовать как совет отказаться от украинского языка.

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Однако на этом оправдание не закончилось. Потап перешел к объяснениям, почему жена вроде бы не всегда может понятно донести собственное мнение. Оказывается, она просто думает быстрее, чем говорит, проглатывает слова, перепрыгивает между темами и не успевает выразить все, что имеет в виду.

«Если мы сформируем мысль на основе этой короткой фразы, то, конечно, она будет казаться к*нч*ной. Но когда понимаешь, как она сокращает свой рассказ, любит недоговаривать, очень быстро говорит, а мысли в ее голове бегут быстрее, чем она успевает высказать их словами, перепрыгивает с темы на тему и быстро меняет ход разговора, то становится понятно, почему искажается смысл», — отметил артист.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Продюсер также обратился к тем, кто критикует Каменских, и предположил, что неприязнь к певице мешает людям объективно воспринимать ее слова: «Если этот человек вас раздражает, вы, конечно, выхватите хуже всего из его слов и навесите на нее ярлык: „к*нч*ная дура“».

Похоже, Каменская осталась довольна публичной защитой мужа. В комментариях под его постом певица отреагировала эмоджи в виде сердца.

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Настя Каменских заявила о кисте от украинского языка — как звезда стала мемом и попала в «Миротворец»

Певица оказалась в центре речевого скандала после интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. Певица рассказала, что после начала полномасштабного вторжения около полугода общалась исключительно по-украински, однако впоследствии у нее якобы возникла киста на голосовых связях и она потеряла голос.

По словам артистки, психолог посоветовал ей вернуться к русскому, поскольку ее тело вроде бы «не воспринимало» украинский язык. Каменских также заявила, что языковой вопрос в Украине чрезмерно политизирован, чем вызвал волну возмущения в Сети. Впоследствии о «кисте» звезды украинцы наделали немало мемов и высмеяли ее позицию.

Настя Каменских и Потап / © ТСН

Со временем, 9 сентября 2026 года, на фоне скандальных высказываний певица попала в базу центра «Миротворец». Авторы ресурса назвали ее провокаторкой и указали среди оснований для внесения участие в актах так называемой гуманитарной агрессии против Украины и информационно-пропагандистских мероприятиях, которые, по их мнению, направлены на дестабилизацию общественной жизни в Украине.

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