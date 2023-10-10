Потап ошеломил фанов странным поведением в Сети, а затем извинился перед всеми украинцами

Рэпер и музыкальный продюсер Потап в последнее время все больше удивляет своих поклонников.

На днях музыкант записал видео с ироническим треком, в котором ответил на все упреки хейтеров. Однако на этом не остановился – Потап выложил в своих соцсетях еще несколько роликов, на которых, по мнению фанатов, вел себя довольно странно.

Потап метко ответил своим хейтерам в ироническом треке

В одном из видео рэпер пел в одежде под душем, а на другом читал рэп о своей жене, певице Насте Каменской. В треке он зачитал, что они "сексуальны, как Дантес с Кацуриной, или Дорофеева с Кацуриным".

Потап / Фото: скриншот с видео

Потап / Фото: скриншот с видео

Впрочем, не всем поклонникам Потапа его контент показался уместным. В соцсетях подписчики раскритиковали артиста за такое поведение во время войны, а также начали шутить, что он превращается в украинский Бритни Спирс. Американская певица тоже в последнее время часто сбивает с толку фанов странными видео — то танцует с ножами, то плачет в танце.

Бритни Спирс, которой мы заслуживаем!

Что происходит? Именно так нужна помощь ребятам в ВСУ?

Потап уже не тот!

Это вы посмотрели видео с Бритни Спирс? Что случилось с вами?

После такой реакции в соцсетях Потап все же решил, что допустил ошибку и извинился за свое поведение. Артист поделился видеообращением, в котором признался, что хотел привлечь внимание к своей персоне, но понял, что это не ко времени.

"Много наделал я шума. Много новостей, много вопросов от друзей, знакомых - все в порядке или нет. Все в порядке, все нормально. Хотел привлечь ваше внимание к творчеству и персоне. Но я понимаю сейчас по вашей реакции, что это не ко времени. Поэтому хочу извиниться перед всеми, кого я огорчил или обидел, и закончить на этом. Спасибо за внимание и без обид", - сказал Потап.

Потап принес извинения за странное поведение в своих соцсетях

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