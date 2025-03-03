Потап ошеломил похудением на 20 кило и показал фото до и после

Рэпер и продюсер Потап ошеломил, как за границей похудел на 20 килограммов.

Похоже, музыкант решил всерьез заняться внешним видом. Артист начал с похудения. Как в своем Instagram сообщил Потап, он избавился от 20 лишних килограммов. В частности, артист уже наглядно похвастался результатом, опубликовав фото до и после похудения.

На снимке "до" артист предстал в футболке свободного кроя и с кепкой. На кадре "после" исполнитель позировал в сером костюме и белой рубашке.

Потап до похудения / Фото: instagram.com/realpotap

"Минус 20 килограммов всегда хорошая идея! Буду держать вас в курсе. Фото до и после", — поделился артист.

Потап после похудения / Фото: instagram.com/realpotap

Отметим, что во время полномасштабной войны Потап неоднократно попадал в скандалы. Исполнителя критикуют за то, что он находится за границей и не возвращается в Украину. Недавно он взял новое сценическое имя Slavic Balagan и даже успел дать интервью российскому журналисту Юрию Дудю, чем в очередной раз возмутил украинцев.

Более того, сейчас Потап активно дает концерты, правда, с русскоязычным репертуаром, где исполняет в том числе и хиты дуэта "Потап и Настя", однако с другой солисткой. Недавно рэпер объяснил, почему за границей поет без Насти Каменских.

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