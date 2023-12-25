Потап отпраздновал Рождество в Великобритании и нарвался на жесткий хейт

Рэпер и продюсер Потап ошеломил появлением в Лондоне в канун Рождества.

Исполнитель в своем фотоблоге опубликовал фотографию на фоне традиционного рождественского веночка из веточек. Под публикацией Потап вспомнил музыкальное наследие Великобритании.

"Лондон – место рождения культовых групп и легендарных артистов. Он всегда был центром музыкального творчества и инноваций", – отметил продюсер.

Интересно, что в своем посте рэпер отметил и важность сохранения украинских традиций. И добавил, что музыка "всех объединяет и уничтожает препятствия".

"И по этому особому случаю не будем забывать о богатых музыкальных традициях Украины, страны, известной своими душевными мелодиями и мощными голосами. Празднуем Рождество, пусть гармоничные голоса и возвышенные мелодии талантливых музыкантов Украины перенесут нас в мир тепла и радости", – написал знаменитость.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

В свою очередь, поклонники разделились на два лагеря. Одни поздравляли звезду с праздником, а другие были крайне негативно настроены на слова рэпера. Они начали упрекать его в чрезмерном хвастовстве своими поездками и назвали "ТРО Лондона".

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Напомним, актриса Ирина Сопонару также отметила Рождество в Лондоне, Великобритании. Более того, звезда "Квартала" поделилась редкой фотографией со своим женихом -иностранцем и его семьей.

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