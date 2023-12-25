Потап отпраздновал Рождество в Великобритании и нарвался на жесткий хейт

Рэпер продолжает путешествовать по миру.
Рэпер и продюсер Потап ошеломил появлением в Лондоне в канун Рождества.
Исполнитель в своем фотоблоге опубликовал фотографию на фоне традиционного рождественского веночка из веточек. Под публикацией Потап вспомнил музыкальное наследие Великобритании.
"Лондон – место рождения культовых групп и легендарных артистов. Он всегда был центром музыкального творчества и инноваций", – отметил продюсер.
Интересно, что в своем посте рэпер отметил и важность сохранения украинских традиций. И добавил, что музыка "всех объединяет и уничтожает препятствия".
"И по этому особому случаю не будем забывать о богатых музыкальных традициях Украины, страны, известной своими душевными мелодиями и мощными голосами. Празднуем Рождество, пусть гармоничные голоса и возвышенные мелодии талантливых музыкантов Украины перенесут нас в мир тепла и радости", – написал знаменитость.
В свою очередь, поклонники разделились на два лагеря. Одни поздравляли звезду с праздником, а другие были крайне негативно настроены на слова рэпера. Они начали упрекать его в чрезмерном хвастовстве своими поездками и назвали "ТРО Лондона".
- С Рождеством! Пусть в этом году придет конец войны и будет мирное небо
- Крепость Лондон? Пошел н*x*й, Потап!
- Берегите там себя в Лондоне...
- Не слишком ли, когда вы красуетесь поездками за границу? Цинизм высшего уровня
Напомним, актриса Ирина Сопонару также отметила Рождество в Лондоне, Великобритании. Более того, звезда "Квартала" поделилась редкой фотографией со своим женихом -иностранцем и его семьей.
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