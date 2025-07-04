Потап отреагировал на острый комментарий Тины Кароль и посмеялся над ее реакцией на его творчество

Потап, Тина Кароль

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Скандальный рэпер Потап отреагировал на недавнее высказывание Тины Кароль о его творчестве во время войны.

Так, артист в своем фотоблоге опубликовал реакцию на недавнюю публикацию Тины, где она гневно критикует его позицию во время войны и музыку. Потап в своем привычном скандальном амплуа лишь коротко написал: "Открестилась". К тому же продюсер использовал два контрастных эмоджи — один смеющийся, а другой в форме сердечка.

Потап ответил Тине Кароль / © www.instagram.com/realpotap

Отметим, напряжение между звездами возросло после публикации на странице Потапа неоднозначного видео, которое сгенерировал искусственный интеллект. В кадре рэпер якобы наблюдатель за "дракой" между Тиной Кароль и Светланой Лободой. Сначала Тина молчала, а потом остро отреагировала, где назвала такое провокационное творчество Потапа "паразитированием на чужих лицах" и "дешевым бродяжничеством". К тому же она напомнила Потапу о ежедневных обстрелах его Родины, с которой он давно уехал, выполняет русскоязычные хиты и раздает интервью россиянину Юрию Дудю.

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Дата публикации 17:19, 03.07.25 Количество просмотров 367 Потап показал странное видео с лицами Кароль и Лободы, сгенерированное ИИ

Напомним, 4 июля российские войска осуществили массированный удар по Украине. Звезды отреагировали на очередное преступление и показали, как с родными прятались в укрытиях.