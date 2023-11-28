Потап отреагировал на слухи, что они с Настей Каменских разводятся и живут отдельно

Украинский рэпер и продюсер Потап отреагировал на слухи о том, что они с певицей Настей Каменских разводятся и живут в разных странах.

В своем Instagram музыкант попытался опровергнуть сплетни. В частности, он показался с исполнительницей в Майами, штат Флорида. Потап показал, как они с Настей Каменских представляли ее новую испаноязычную песню "Tu y Yo" одной из местных передач.

Таким образом рэпер продемонстрировал, что в их отношениях все хорошо, по крайней мере рабочих. Пара находится вместе и активно продвигает новый трек Насти Каменских.

Потап показался с Настей Каменских в Майами на фоне слухов об их разводе

Слухи о разводе Насти Каменских и Потапа – что известно

Сплетни о разрыве пары распространяются уже давно. На днях радиоведущий Артур Адамов заговорил, что пара готовится к разводу и якобы живет в разных странах. Однако документов на расторжение брака супруги не подавали.

Ни Потап, ни Настя Каменских не комментируют слухи о разводе. Правда, время от времени они пытаются показать, что в их отношениях вообще-то все хорошо. Однако, когда артистка представила новую песню, то проигнорировала Потапа и не указала, что он один из авторов. Между тем сам рэпер не смог на это не обратить внимания.

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