Потап ответил на упреки хейтеров и показал свое заявление, чтобы вступить в территориальную оборону

Артист и продюсер Потап не стал отмалчиваться после хейта со стороны пользователей Сети.

Многие критики в адрес Потапа обрушились после того, как в одном из интервью исполнитель заявил о том, что попросил отца подать от его имени заявление в территориальную оборону.

"Я сказал отцу: "Хочу ехать на фронт, на передовую". А он говорит: "В терроборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в терроборону". то, что умею. Доносить информацию об Украине", — сказал певец в "ЖВЛ".

Однако в Сети некоторых пользователей возмутило такое заявление от артиста, ведь в начале войны Потап находился за границей. вместо этого исполнитель решил поставить на место своих хейтеров.

В сторис в Instagram продюсер показал фотографию написанного им заявления на вступление в территориальную оборону.

Фото: instagram.com/realpotap

"Очно. Для всех "изменоискателей" напомню, измена начинается с буквы "Z", — добавил подпись к фото Потап.

Напомним, недавно Потап рассказал, как на свадьбе в Израиле видел попадание ракеты в соседнее здание.

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