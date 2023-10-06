Потап ответил на упреки об "испанской ТРО" и потроллил хейтеров в ироническом треке

Украинский продюсер и рэпер Потап решил ответить на весь хейт, который получает за время войны.

В последнее время артист редко появляется в медиапространстве и не афиширует, чем занимается. Поэтому вокруг Потапа и его отношений с женой, певицей Настей Каменских, распространяется немало слухов.

Так что артист решил не молчать и дать точный ответ всем своим хейтерам. Потап написал ироничный трек на мелодию из песни Doja Cat Paint The Town Red, которым поделился на своей странице в TikTok.

В песне рэпер вспомнил все негативные комментарии в свой адрес, в частности, и об "испанской ТРО", и о провальной премьере трека "Волонтер" и даже слухах о разводе с женой.

"Bitch, сказал, что сказал. Твоя мама еще посещала мой концертный зал. Я бы выбирал, что ты там хейтишь о Потапе. Может я и есть твой настоящий папа!... Кто-то смеется, а кто-то плачет, а кто-то скажет, что хейт ничего не значит. Я бы так не говорил, пока лают собаки, едет караван!... Что я здесь из штанов, как в Москве выскакиваю, я должен вам сказать только спасибо!" – спел в песне Потап.

Потап метко ответил своим хейтерам в ироническом треке

Напомним, что на днях, несмотря на слухи о разводе и пребывании за границей, Потап залюбовал фото с Настей Каменских в центре Киева.

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