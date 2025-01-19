Потап ответил, почему во время войны не в Украине и когда вернется

Украинский рэпер и продюсер Потап ответил, почему во время войны живет не в Украине и когда вернется.

Исполнитель сейчас полетел в США, где уже весной у него состоится концертный тур. В своем Instagram артист опубликовал фото из аэропорта и сообщил, что отправляется в Америку. Также продюсер предложил поклонникам угадать, почему он туда собрался.

"Я лечу в США. Угадайте почему?" – обратился к подписчикам Потап.

Однако пользователей больше интересовал другой вопрос. У рэпера спросили, почему он, когда идет война с Россией, находится не в Украине и когда же вернется. Потап решил ответить в комментариях. Как отметил исполнитель, он возвращался домой, еще планирует приехать, но потом снова отправится за границу. Судя по ответу рэпера, в Украине он оставаться не планирует.

Пост Потапа / Фото: instagram.com/realpotap

"Был, вернусь, потом снова поеду", — ответил рэпер.

Напомним, недавно продюсер Виталий Бардецкий заявил, что Потап не вернется на украинскую сцену. Он уже объяснил, почему так считает.

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