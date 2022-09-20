Потап по возвращении в Украину похвастался урожаем из собственного сада

Продюсер и тренер "Голоса країни-12" Потап наслаждается домой.
Длительное пребывание за границей заставило Потапа загрустить по родному дому. До приезда артиста в Украину успел вырасти и урожай в его саду.
В своем Instagram продюсер похвастался спелыми яблоками, уродившими на его участке. Спелые плоды Потап продемонстрировал в сторис.
"Посмотрите, как уродила яблонька моя! Я же ее сажал! Собираем урожай! Ой класс", — порадовался на видео тренер "Голоса країни-12".
Раньше всю красоту собственного сада показала и жена артиста, певица Настя Каменских, позировавшая у яблони в стильной вышиванке.
Напомним, Потап вернулся в Украину совсем недавно и рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых у него перекосило половину лица. Кроме того, артист побывал в Ирпене, где пообщался с волонтерами Добробата и местными жителями.
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