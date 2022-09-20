Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потап по возвращении в Украину похвастался урожаем из собственного сада

Дата публикации
Просмотры
1532
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потап по возвращении в Украину похвастался урожаем из собственного сада

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Продюсер и тренер "Голоса країни-12" Потап наслаждается домой.

Длительное пребывание за границей заставило Потапа загрустить по родному дому. До приезда артиста в Украину успел вырасти и урожай в его саду.

В своем Instagram продюсер похвастался спелыми яблоками, уродившими на его участке. Спелые плоды Потап продемонстрировал в сторис.

© instagram.com/realpotap
Фото: instagram.com/realpotap

"Посмотрите, как уродила яблонька моя! Я же ее сажал! Собираем урожай! Ой класс", — порадовался на видео тренер "Голоса країни-12".

© instagram.com/realpotap
Фото: instagram.com/realpotap

Раньше всю красоту собственного сада показала и жена артиста, певица Настя Каменских, позировавшая у яблони в стильной вышиванке.

Напомним, Потап вернулся в Украину совсем недавно и рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых у него перекосило половину лица. Кроме того, артист побывал в Ирпене, где пообщался с волонтерами Добробата и местными жителями.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация