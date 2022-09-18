Потап по возвращении в Украину приехал в Ирпень: артист поддержал волонтеров и жителей города

Недавно Потап наконец-то вернулся в Украину и начинает налаживать фронт помощи на родине. На днях певец отправился в Ирпень, где встретился с волонтерами добровольческого батальона и местными жителями.

В деоккупированном городе Потап познакомился с семьями, потерявшими свои квартиры в случае обстрелов российской армии.

Потап в Ирпене

Кроме того, вместе с коллегой по группе MOZGI Дядей Вадей, артист исполнил несколько хитов коллектива, чтобы поднять настроение и боевой дух украинцев.

Потап в Ирпене

"Магнитуда любви и помощи так сильна! С такими людьми наша страна будет крепкая, кайфовая, и мы отстроим все еще лучше", — рассказал о встрече музыкант.

Потап в Ирпене

Напомним, что длительное время Потап находился за границей. Как рассказала его жена, певица Настя Каменских, у исполнителя было много благотворительных проектов и выступлений по всему миру. К тому же за рубежом артист столкнулся с проблемами со здоровьем — у Потапа парализовало половину лица.

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