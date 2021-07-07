Потап поцеловал Позитива в губы на Atlas Weekend и возмутил фанатов

Интересно, кто поцелуется на сцене фестиваля сегодня.

Во время второго дня музыкального фестиваля Atlas Weekend снова не обошлось без мужских поцелуев.

На этот раз нежность друг к другу проявили участники группы MOZGI. Так, во время выступления Потап и Позитив решили попробовать как это — целовать мужчину. Причем другой участник коллектива Дядя Вадя настойчиво просил их этого не делать, мол, "они его последние мужики-друзья в шоу-бизнесе". Мольбы не сработали, поэтому Потап и Позитив поцеловались в губы. Но, судя по реакции, им это не очень понравилось.

После этого Потап зачитал речитатив, в котором были слова: "Нас натуралов осталось так мало, что скоро мы выйдем на парад натуралов".

Поступок артистов вызвал возмущение среди поклонников. По их мнению, таким образом Потап и Позитив потролили певца MELOVIN, который накануне на Atlas Weekend совершил каминг-аут и поцеловал парня.

Это был неудачный стеб

Стеб должен быть здоровым, а не насмешкой над той категорией населения, которая и так испытывает унижение

Это не поддержка, а насмешка

Это не уважение к артисту, который, на минуточку, первый сделал публичный каминг-аут

Напомним, что в это время певица Злата Огневич публично поддержала каминг-аут MELOVIN. Артистка призналась, что гордится его смелостью заявить о своей ориентации.

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