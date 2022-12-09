Потап под своей настоящей фамилией выпустил эмоциональную песню на украинском о войне

Рэпер и продюсер Потап выпустил новую композицию, написанную под влиянием войны, "Триклятий лютий".

Трек получился достаточно эмоциональным и представил его Потап, подписавшись своим настоящим именем и фамилией – Алексей Потапенко. Как рассказал исполнитель, эта композиция демонстрирует актуальное и страстное желание каждого из нас – отстроить наше общее будущее, которое мы видим мирным и независимым.

"Всем нам нужно верить, что уже скоро наступит то будущее, в котором каждый из нас отпустит все плохое, особенно тот "Триклятий лютий", который агрессивно и жестоко вошел в нашу жизнь в этом году", — прокомментировал Алексей.

В новой работе Потап призывает украинцев верить в победу, которая обязательно наступит и каждый защитник вернется домой к своим родным, любимым и детям:

"Украинцы снова будут наслаждаться жизнью и планами на будущее, наши дети наконец-то увидят чистое мирное небо над головой, а наши защитники будут принимать искренние и полные благодарности аплодисменты. Мы сделаем все для того, чтобы в будущем не осталось места войне!" – добавил рэпер.

Напомним, в прошлом месяце экс-жена и бизнес-партнер Потапа Ирина Горовая ошеломила новостью, что они с Алексеем прекратили сотрудничество. Теперь Горовая управлением компании MOЗGI GROUP, которую основала с Потапом, занимается сама.

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