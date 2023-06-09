Потап поделился свежим фото с Каменских из Киева и рассказал, что они делают во время тревог

Когда влюбленные вместе, они стараются как можно больше времени уделить друг другу.

Украинский рэпер и продюсер Потап, который находится в Украине, рассказал, как они с женой Настей Каменских проводят время, когда остаются вдвоем.

По словам Потапа, когда они вместе с женой, то стараются как можно больше внимания уделить друг другу. Влюбленные, как и все пары, любят просто вместе приготовить, валяться под одеялом:

"Как любая влюбленная пара, мы счастливы иметь возможность уделить время и внимание исключительно друг другу. Когда мы вместе, то все время проводим вместе – готовим еду, валяемся под одеялом, обнимаемся, а ночью теряем нервные клетки от ракетных обстрелов и тревог", – рассказал Потап.

Потап и Настя Каменских

Отметим, что супруга продюсера Настя Каменских недавно вернулась из первой части тура "Я – Україна", где на военные нужды было собрано около 750 тысяч гривен. Вторая часть тура запланирована на осень, а дата будет анонсирована уже совсем скоро.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, на днях Потап съездил в Гостомель, где встретился с пенсионеркой Надеждой Ивановной. Потап вместе с батальоном "Добробат" помог женщине восстановить ее жилье, в которое российские оккупанты попали ракетами трижды. Женщина чудом осталась жива. Потап пожертвовал на ремонт жилья Надежды Ивановны 247 тыс. грн. Пенсионерка не сдерживала слез, когда благодарила Потапа за то, что не остался равнодушным.

Читайте также: