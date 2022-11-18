Потап похвастался фотографией с Валерием Залужным: "Идем к победе"

Тренер "Голосу країни-12" Потап поделился с поклонниками фотографией, на которой позировал вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Новым фото украинский продюсер поделился на своей странице в Instagram. На нем Потап и Залужный улыбались в камеру, а также военачальник показал всем "класс". В сообщении певец поделился впечатлениями, которые у него сложились от встречи с главнокомандующим ВСУ.

Потап и Валерий Залужный / Фото: instagram.com/realpotap

"Залужный и Потапенко. Откровенный, сильный, справедливый человек! Идем к победе", — написал Потап.

Поклонники исполнителя были приятно удивлены такой фотографией в его профиле, а в комментариях попросили пожать руку Залужному от имени всех украинцев.

Ух ты, легендарное фото!

Пожмите Валерию руку от всех нас!

Мужественные и счастливые!

Напомним, ранее Потап записал бранный трек, в котором унизил российского пропагандиста Соловьева.

Читайте также: