Потап похвастался фотографией с Валерием Залужным: "Идем к победе"

Певец и продюсер порадовал фанов новой публикацией.
Тренер "Голосу країни-12" Потап поделился с поклонниками фотографией, на которой позировал вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.
Новым фото украинский продюсер поделился на своей странице в Instagram. На нем Потап и Залужный улыбались в камеру, а также военачальник показал всем "класс". В сообщении певец поделился впечатлениями, которые у него сложились от встречи с главнокомандующим ВСУ.
"Залужный и Потапенко. Откровенный, сильный, справедливый человек! Идем к победе", — написал Потап.
Поклонники исполнителя были приятно удивлены такой фотографией в его профиле, а в комментариях попросили пожать руку Залужному от имени всех украинцев.
- Ух ты, легендарное фото!
- Пожмите Валерию руку от всех нас!
- Мужественные и счастливые!
Напомним, ранее Потап записал бранный трек, в котором унизил российского пропагандиста Соловьева.
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