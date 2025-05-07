Потап похвастался похудением на 25 кг и на фото до и после показал результат: "Весил 140 кг"

Потап / © instagram.com/realpotap

Реклама

Рэпер и продюсер Потап, который взял новый псевдоним Slavic Balagan, похвастался похудением на 25 килограммов и на фото до и после продемонстрировал результат.

Исполнитель взялся за свою фигуру. Рэпер начал худеть. Как отмечает Потап, ранее он весил 140 килограммов. Сейчас он уже успел избавиться от 25 килограммов. В настоящее время вес репера составляет 115 кило. Впрочем, это еще не норма Потапа. Продюсер говорит, что еще планирует похудеть на 10 килограммов, а потом будет чувствовать себя комфортно. Потапу помогают похудеть спортивные тренировки, а также диеты. К слову, продюсер в определенные дни вообще может ничего не есть, а только пьет воду.

Потап до похудения / © instagram.com/realpotap

"Я изменился, я похудел, я готов разрывать. Я работаю — я уже минус 25 кг. Завтра, например, день без еды вообще. Только вода. До моего идеального веса еще нужно минус килограммов 10. Весил 140 кг", — рассказал рэпер в интервью латвийском проекту "Все Всегда Везде".

Реклама

Потап после похудения / © instagram.com/realpotap

Отметим, что с началом полномасштабной войны Потап неоднократно попадал в скандалы. Больше всего рэпера критикуют из-за того, что он находится за границей и не возвращается в Украину. Также продюсер успел оскандалиться песней "Волонтер" с неуместным текстом, отдыхом в Дубае с россиянами, выступлением в Германии как "артист российского ретро" и интервью журналисту родом из РФ Юрию Дудю.

Напомним, ранее Потап признался, в какой стране живет с супругой, певицей Настей Каменских. Также продюсер поделился, чем его вдохновляет исполнительница.