Потап показал, как ему угрожают россияне: "Ради чего ты рискуешь своей свободой"

Репер показал очередную переписку с врагом.
Репер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, как может поддерживает Украину и активно освещает войну, чтобы правду знало как можно больше людей.
Впрочем, звезде часто приходится сталкиваться с недоброжелателями. На странице в Instagram Потап поделился очередной перепиской с врагом, написавшим ему с российского номера.
В своем сообщении неизвестный спрашивает Потапа, "ради чего он рискует свободой и поддерживает преступный режим Зеленского". На что рэпер ответил, что он "не рискует свободой, а борется за нее".
"Ежедневные угрозы... К ним привыкаешь, при правильном использовании они придают силы", — отметил Потап.
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