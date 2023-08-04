Потап показал, как они с Каменских на свадьбе у друзей в Киеве погуляли

Продюсер поделился редким общим фото с женой.
Украинский рэпер и продюсер Потап порадовал фанов редким совместным снимком с женой, певицей Настей Каменских.
На странице в Instagram Потап разместил фотографию с Настей, где они сидят в машине. Как рассказал продюсер, они с любимой съездили на свадьбу к своим друзьям:
"Едем на свадьбу! (Не наша) вместе с Настей", — подписал кадр Потап.
Позже в сторис своего фтоблога рэпер поделился короткими видео с торжественного события. Судя по фотографиям, брак молодожены заключили в "Новом ЗАГСе" в столице. Как выяснилось, друзья артистов ждут первенца и прямо на своей свадьбе узнали пол будущего ребенка – у супругов родится девочка.
На празднике Потап и Настя хорошо провели время, танцевали, улыбались. Также Каменских показала патриотическую татуировку невесты – ногу девушки украшает надпись "українка".
Напомним, недавно Потап также показал, как они с Настей Каменских в Киеве проводят время. Пара встретилась с сыном рэпера от экс-жены Ирины Горовой, а также вместе занялась спортом.
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