Потап показал, как они с Каменских на свадьбе у друзей в Киеве погуляли

Украинский рэпер и продюсер Потап порадовал фанов редким совместным снимком с женой, певицей Настей Каменских.

На странице в Instagram Потап разместил фотографию с Настей, где они сидят в машине. Как рассказал продюсер, они с любимой съездили на свадьбу к своим друзьям:

"Едем на свадьбу! (Не наша) вместе с Настей", — подписал кадр Потап.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Позже в сторис своего фтоблога рэпер поделился короткими видео с торжественного события. Судя по фотографиям, брак молодожены заключили в "Новом ЗАГСе" в столице. Как выяснилось, друзья артистов ждут первенца и прямо на своей свадьбе узнали пол будущего ребенка – у супругов родится девочка.

Потап и Настя Каменских на свадьбе у друзей в Киеве / Фото: instagram.com/realpotap

Потап и Настя Каменских на свадьбе у друзей в Киеве / Фото: instagram.com/realpotap

Потап и Настя Каменских на свадьбе у друзей в Киеве / Фото: instagram.com/realpotap

Потап и Настя Каменских на свадьбе у друзей в Киеве / Фото: instagram.com/realpotap

На празднике Потап и Настя хорошо провели время, танцевали, улыбались. Также Каменских показала патриотическую татуировку невесты – ногу девушки украшает надпись "українка".

Потап и Настя Каменских на свадьбе у друзей в Киеве / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, недавно Потап также показал, как они с Настей Каменских в Киеве проводят время. Пара встретилась с сыном рэпера от экс-жены Ирины Горовой, а также вместе занялась спортом.

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