Потап показал, как отстраивает дом одинокой пенсионерки, внук которой служит в ВСУ

Рэпер и продюсер Потап вместе с батальоном "Добробат", медиа-амбасадором которого является, помогают вернуть жилье женщине из Гостомеля. Надежда Ивановна чудом осталась в живых после того, как в ее дом прилетели три ракеты.

"Добробат" – это организация, которая помогает украинцам спасти их дома после обстрелов российскими оккупантами. История Надежды Ивановны ошеломила Потапа, поэтому он лично приобщился к финансированию восстановления жилья и передал деньги.

Надія Іванівна, мешканка Гостомеля

Потап и Добробат отстраивают дом жительницы Гостомеля

Надежда Ивановна – 63-летняя одинокая пенсионерка, проживающая в Гостомеле. Ее внук служит в ВСУ. Женщина пробыла в оккупации почти месяц. Возле ее дома стояло 15 танков, а в дом прилетели три ракеты. Во время прилета Надежда Ивановна была внутри дома, но ей чудом удалось выжить.

Потап и Добробат отстраивают дом жительницы Гостомеля

Потап и Добробат отстраивают дом жительницы Гостомеля

"Чем старше человек, тем больше он привязан к своему жилью. Для одинокой пенсионерки остаться без дома – настоящая катастрофа. Мне очень захотелось чем-то помочь этой женщине, на долю которой и так выпало столько страданий. Ее внук сейчас на передовой, поэтому хочется чтобы он знал, что о его бабушке есть кому заботиться, пока он мужественно защищает нашу страну. А, вообще, в любое время важно помогать тем, кто рядом!" – прокомментировал Потап.

Потап и Добробат отстраивают дом жительницы Гостомеля

Восстановление дома Надежды Ивановны уже началось и активно продолжается. Батальон "Добробат" починил крышу и занимается восстановлением окон. Уже совсем скоро Надежда Ивановна сможет попасть в свое восстановленное здание.

Потап и Добробат отстраивают дом жительницы Гостомеля

Потап и Добробат отстраивают дом жительницы Гостомеля

Потап и Добробат отстраивают дом жительницы Гостомеля

Потап и Добробат отстраивают дом жительницы Гостомеля

Всего за последний год на благотворительных событиях, акциях и концертах в странах Европы, США, Израиле и Украине, к которым присоединялись Алексей Потапенко и его жена – певица NK, было собрано более 80 млн грн, направленных на гуманитарные и военные нужды украинцев.

Напомним, ранее в интервью сайту ТСН.ua Потап рассказал, где находится и как помогает Украине.

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