Потап показал счастливое фото с женой Каменских и поздравил с годовщиной украинской свадьбы

Влюбленные в браке уже четыре года.

Рэпер и продюсер Потап рассказал об их с Настей Каменских празднике. 23 мая супруги отпраздновали годовщину брака.

Влюбленные поженились четыре года назад. Ранее Потап обнародовал фото с их с Настей тайной свадьбы в Лас-Вегасе, которую они провели за несколько лет до свадьбы в Украине.

Теперь же артист разместил фотографию, сделанную на украинском празднике. На фотографии счастливый Потап несет улыбающуюся Каменских на руках:

Потап и Настя Каменской свадьба / Фото: instagram.com/realpotap

"Поздравляю свою любимую жену с четырехлетием нашей украинской свадьбы. Люблю тебя еще больше", — написал под фотографией Потап.

Отметим, что слухи о романе Потапа и Насти Каменских распространялись в Сети с 2010 года. Тогда продюсер еще был официально женат на бизнес-партнере Ирине Горовой. Тогда они уже не жили вместе и развелись в 2014 году.

В 2019 году Потап и Настя подтвердили отношения, при чем сделали это в день своей свадьбы в Украине – 23 мая 2019 года. Также выяснилось, что за несколько лет до этого, в 2017-м, влюбленные провели тайную церемонию в Лас-Вегасе.

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