Потап показал своего отца, на которого похож как две капли воды

Потап показал своего отца, на которого похож как две капли воды

Мужчина рассказал, в каких отношениях со звездной невесткой.

На недавний концерт "Вечер премьер с Екатериной Осадчей" рэпер и продюсер Потап пришел вместе со своим отцом Андреем Алексеевичем, говорится в "Светской жизни".

И звезда просто ошеломил сходством со своим папой. Когда сын выступал, Андрей Алексеевич находился в зрительном зале. Мужчина признался, что гордится своим талантливым ребенком и в восторге от того, что Потап делает. А артист, в свою очередь, признался, что отец ему дал многое.

"Именно папа вложил основные мои постулаты быть мужчиной, вежливым, воспитанным человеком, шутником и музыкантом. Именно он меня научил играть на гитаре", — вспомнил Потап.

Критикует ли отец Потапа за его песни и выступления на сцене

Интересно, что отец певца тоже достаточно творческий человек. Так, Андрей Алексеевич написал несколько песен, которые уже успел записать вместе с мамой Насти Каменских Лидией Петровной.

"Мы не народные, мы обычные люди. Мы любим песню нашу, украинскую. Мы любим наше государство", — сказал мужчина.

Потап добавил, что песен для людей старше 50 очень мало. Так что папа постепенно занимает эту нишу.

"Я только послушал рабочие материалы и хочу вам сказать для их возраста, для украинцев таких песен нет. Потому что там песни о том, кому за 50, не нужно терять оптимизма, жить и радоваться жизни", — рассказали отец и сын.

Кроме того Андрей Алексеевич признался, критикует ли звездную невестку Настю Каменских:

"Между ними двумя я критикую только сына, и это я делаю при Насте. Я ее всегда во всем поддерживаю и буду поддерживать и пусть она знает это", — сказал отец Потапа.

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