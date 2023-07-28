Потап показал свой дом под Киевом и редкое фото Каменских с его 14-летним сыном

Рэпер и продюсер Потап поделился редким фото, на котором его жена, певица Настя Каменских, изображена с его сыном от Ирины Горовой, 14-летним Андреем.

На странице в Instagram Потап разместил кадр, сделанный в их с Каменских домом под Киевом. На снимке Каменских с его сыном сидят на кухне и вместе завтракают:

"Завтрак 1+1 и я", — коротко прокомментировал фотографию продюсер.

Потап с Настей Каменских и сыном рэпера / Фото: instagram.com/realpotap

Вместе с тем Потап засветил, какой интерьер в их доме с женой. Кухня и гостиная выполнена в светлых тонах, а по центру кухни стоит большой деревянный стол.

Поклонники Потапа, в свою очередь, признались, что их растрогал такой семейный кадр:

Это так мило

Хорошо, что Настя нашла общий язык с вашим сыном

Приятно видеть семью в сборе

Напомним, недавно Потап вернулся в Украину. Продюсер также признался, что стал свидетелем массированных ракетных обстрелов российскими оккупантами Одессы и показался на улицах города.

Читайте также: