Потап показал сына-копию на редком фото и публично обратился к нему

Продюсер поздравил 16-летнего сына с праздником.
Популярный рэппер и продюсер Потап рассказал о празднике в семье.
Сегодня, 6 сентября, его сын Андрей Потапенко отмечает день рождения. Ему исполнилось 16 лет. По случаю праздника звездный папа опубликовал архивное фото с маленьким сыном, где они предстают в объятиях в нежной фотосессии. В своей публикации в Instagram знаменитость обратился к имениннику с поздравлениями.
"С днем рождения, сынок!", — публично поздравил сына Потап.
Поклонники рэпера также засыпали 16-летнего Андрея своими пожеланиями:
- С именинником! Счастья, здоровья! Мира!
- Исполнение всех его желаний!
- Невероятно похожи, Алексей. Постоянного понимания, любви и всего лучшего вам
- С днем рождения, взрослый маленький мальчик
Отметим, ранее Андрей делился, что он постоянно находится с папой на связи и не обращает внимания на частый хейт в его сторону. Более того, парень даже наведывается к родному человеку за границу и совместно проводит время за их любимым хобби – баскетболом.
Напомним, недавно Потап на свежем фото показался с женой Настей Каменских за границей и удивил, как изменился за последний период.
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