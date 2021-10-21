Потап показал жену Каменских в красном микро-бикини и без макияжа

Потап показал жену Каменских в красном микро-бикини и без макияжа

Супруги наслаждаются отдыхом в Дубае.

Украинские звездные супруги Потап и Настя Каменских устроили себе роскошный отпуск.

От серых холодных будней в Киеве влюбленные сбежали сначала в солнечную Испанию, а затем полетели в Дубай. Там они ходят на шопинг, лакомятся местной кухней и нежатся на солнышке.

Во время принятия солнечных ванн Потап запечатлел жену и показал ее красивое фото. В Instagram Потап разместил кадр, на котором они с Настей изображены на пляже. Каменских позирует в красном микро-бикини, которое хорошо подчеркнуло ее аппетитную фигуру, и без макияжа.

instagram.com/realpotap

Правда, Потап на снимке появляется одетым — в кепке, футболке и шортах.

Подписчики страницы Потапа отсались в востороге от роскошного вида Насти и отметили, что Потапу повезло с красивой и умной избранницей.

instagram.com/kamenskux

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