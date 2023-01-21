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Потап показался дома и поделился черно-белым видео на новый трек об Украине: "Я тут, з вами, старий добрий По"

Потап показался дома и поделился черно-белым видео на новый трек об Украине: "Я тут, з вами, старий добрий По"

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
748
Время на прочтение
2 мин
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Потап показался дома и поделился черно-белым видео на новый трек об Украине: "Я тут, з вами, старий добрий По"

Потап

Рэпер написал слова к музыке, которую ему прислал украинский битмейкер.

Рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, вышел на связь с поклонниками.

Артист представил на усмотрение поклонников новый трек, который планирует записать. Как рассказал Алексей, на днях известный украинский автор и битмейкер Horizon отравил ему инструментал, к которому Потап написал текст.

На странице в Instagram Потапенко запостил черно-белое видео, снятое у него дома, где представил новую композицию. Музыку Horizon назвал Good night, Ukraine. В свою очередь, Потап на украинском создал текст к музыке и назвал песню "На добраніч, Україно".

"За последнее время столько случилось страшного и невыносимо ужасного, что я даже ничего не постил. Днепр… Бровары… дети… Но психика творческая защищается по особому и подсознание выдает само то, что мы хотим больше всего – победы и мира. Мне выслал свой новый свежий инструментал талантливый Horizon и лирика сама написалась, я ее не правил, не вчитывал, не дорабатывал, как есть… Для вас. Надеюсь, вы улыбнетесь хоть на секунду и вспомните, ради чего это с нами…." – прокомментировал Потап.

Напомним, месяц назад Потап рассекретил, чем сейчас занимается и как помогает украинцам. Рэпер в начале полномасштабной войны создал онлайн-платформу, к которой приобщил известных людей.

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