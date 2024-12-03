Потап показался с 16-летним сыном за границей и похвастался, как они вместе время проводят

Украинский рэпер и продюсер Потап впервые за длительное время порадовал фанатов семейным контентом.

В своем фотоблоге продюсер показал, как с 16-летним сыном Андреем отдыхал в течение этого года. На изображениях семейство позирует в разных локациях. Так, Потап заснял общий с сыном и его товарищем обед под открытым небом на фоне бассейна. А также в неизменном составе похвастался трапезой среди пальм.

"Если тебе больше нечего дать игре, то копай глубже", — лаконично подписал кадры звездный отец.

Потап с сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Потап с сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Кроме того, рэпер поделился с поклонниками, что свое свободное время посвящает спорту и следованию трендам. Так, в серии фото Потап попозировал в спортзале во время тренировок и новых луках в магазине.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Напомним, 16-летний Андрей Потапенко постоянно подчеркивает, что находится со звездным папой в прекрасных отношениях и время от времени наведывается к нему за границу. Вместе они общаются и играют в баскетбол. А недавно парень признался, как скоро снова приедет погостить у Потапа и назвал страну, где они будут отдыхать.

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