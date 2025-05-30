Потап показался с густой шевелюрой: как рэпер выглядел в юности

Потап / © instagram.com/realpotap

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Украинский рэпер и продюсер Потап неожиданно поделился архивным фото из юности и удивил фанов.

В своих Instagram-сторис шоумен погрузился в ностальгию и припомнил себя с длинными волосами. Так, на кадрах молодой артист запечатлен с густой шевелюрой - его длинные волосы доходят до плеч и даже слегка вьются. Еще совсем юный Потап попозировал в футболке в самом начале своего музыкального пути.

Сейчас артист кардинально отличается от своего прошлого образа и уже годами лысый. Поэтому, добавив немного самоиронии, он отметил: "Помню Потапа еще с длинными волосами".

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Потап в юности / © www.instagram.com/realpotap

И хотя музыкант радует фанов воспоминаниями из прошлого, последние годы его имя оказывалось в центре громких дискуссий, в частности из-за войны в Украине. Во время полномасштабного вторжения Алексей Потапенко находится за границей, что вызвало волну критики в украинском обществе. Со временем позиция Потапа во время войны становилась все более неоднозначной - он отличился развлечениями с россиянами за рубежом и дал интервью российскому журналисту Дудю.

Напомним, недавно Потап узнал о своем настоящем этническом происхождении и кем он является по национальности.