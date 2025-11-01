Потап показался с сыном-красавчиком от Горовой в family look и удивил его взрослым видом

Потап с сыном / © instagram.com/realpotap

Скандальный украинский артист и продюсер Потап, он же Алексей Потапенко, впервые за долгое время поделился фото с сыном от бывшей жены Ирины Горовой.

Снимки с 17-летним Андреем исполнитель опубликовал в своем Instagram. В частности, они позировали вместе во дворе и при этом были одеты в family look - широкие джинсы, рубашки в клетку и футболки свободного кроя.

Потап отметил, что очень сильно гордится своим сыном. В частности, Андрей уже достаточно взрослый, становится с каждым днем только сильнее. Рэпер говорит, что его сын - единственный человек, которому он по-настоящему желает достичь больше успехов, чем он. И хотя исполнитель и Андрей находятся в разных странах, но их связь никогда не исчезнет.

"Я вижу в нем себя. Он видит себя во мне. Я лечу в Майами, он летит в Лондон. И хотя мы летим в разных направлениях - наша связь навсегда. Он - единственный человек на этой планете, которому я желаю больше успеха, чем себе. Жизнь - интересная штука. Удачи тебе, сынок", - обратился к сыну артист.

Отметим, сына Потапу родила продюсер Ирина Горовая, с которой он состоял в браке с 1999-го по 2014 год. Недавно она тоже делилась совместным фото с 17-летним юношей. Ирина Горовая раскрыла, как проводила время с Андреем.