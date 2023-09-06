Потап показался с заметно подросшим сыном от Ирины Горовой и поздравил его с особым праздником

В семье украинского продюсера и рэпера Потапа праздник. Сын артиста, который родился в браке с продюсером Ириной Горовой, празднует день рождения.

Андрею исполняется 15 лет. По случаю дня рождения парня рэпер посвятил ему пост в Instagram. В частности, Потап показал, как играл с заметно подросшим сыном в баскетбол и адресовал Андрею теплые слова с поздравлениями.

"15 лет! Сын! Люблю тебя! Только вперед и вверх! С днем рождения, сын", — написал Потап в фотоблоге.

Потап с сыном / Фото: instagram.com/realpotap

Ирина Горовая в своем Instagram тоже мило поздравила сына с днем рождения. Продюсер пожелала Андрею очень много приятных слов и поблагодарила его за то, что он есть в ее жизни.

"Котик, с днем рождения! Обожаю тебя, горжусь, люблю и получаю необычайное наслаждение, наблюдая за твоим взрослением. Спасибо тебе за твою доброту, доверие, любовь и дружбу. Я рядом", — отметила Ирина.

Ирина Горовая с сыном / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, в семье певицы Камалии 6 сентября тоже праздник. Двойняшки исполнительницы празднуют 10-летие. Артистка уже рассекретила, какой необычный подарок сделала дочерям на день рождения.

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