Потап поразвлекался на пляже в Мексике и раскрыл свои планы на работу за границей

Артист показал свой баланс в жизни.
Украинский продюсер и рэпер Потап, который сменил сценическое имя на Slavic Balagan, засветился на отдыхе.
Рэпер за границей наделал фото на побережье и высказался о своем будущем. В настоящее время Потап находится в Мексике. На картинках виднеется живописный пляж и морская панорама, на фоне чего продюсер показал свой рабочий процесс.
С телефоном в руках знаменитость в штанах и футболке попозировал босиком на разных локациях. Потап признался, что сейчас налаживает связи с разными известными иностранными медиакомпаниями. Больше подробностей он не стал разглашать, но заверил, что в полной мере наслаждается своим графиком, потому что его с легкостью можно совместить с отдыхом.
"Так приятно сочетать приятное с бизнесом, концерты с работой, переговоры с пляжем. Я называю это балансом между работой и отдыхом. Надеюсь все успеть! Viva México!" – написал Потап.
Тем временем пользователи разделились на несколько лагерей. У одних новые фото вызвали негодование, а у других – комплименты:
- Только вперед!
- Красиво!
- Удивительно, как красиво смотрятся небо и песок на побережье
Напомним, недавно Потап разозлил украинцев своим русскоязычным приглашением на концерты.
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