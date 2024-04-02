Потап после неудачной шутки о своей "смерти" вышел на связь и снова столкнулся с жестким хейтом

Певец и продюсер Потап на днях ошеломил Сеть шуткой о своей "смерти".

Так, 1 апреля в День смеха рэпер опубликовал скриншот видео из желтой прессы, где сообщается о его смерти. Под непонятной публикацией Потап ничего не указал, лишь оставил эмоджи в форме рук, сложенных в молитве. Такой пост вызвал у пользователей шквал эмоций, ведь они сразу поняли, что это первоапрельская шутка.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Так, в комментариях поклонники возмутились и отметили, что такой юмор не ко времени, а некоторые просто взялись остро шутить:

Какая-то д*б*льная шутка, нельзя так шутить, тем более сейчас гибнут наши защитники. Позор

В то время, когда гибнут лучшие украинцы, таким болванам, как Потап очень весело

Тупая шутка, уже не знает, как к себе привлечь внимание

Так здесь смеяться или плакать надо?

Какой Потап, такой и юмор

Впрочем, на следующий день Потап все же решил убедить, что с ним ничего не случилось, поэтому в фотоблоге опубликовал новое фото и соответственно подписал его: "Все еще жив и здоров".

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

В комментариях под публикацией юзеры снова начали упрекать артиста за неуместность этих публикаций во время войны: "это реально дно", "на войну клоуна", "больной на голову", "не надо таких шуток".

Напомним, недавно Потап впервые за долгое время появился с супругой Настей Каменских и показал, над чем они работают за границей.

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