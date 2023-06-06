Продюсер считал, что худшее российские военные были уже не в состоянии сделать, однако ошибался.

Продюсер и рэпер Потап после подрыва оккупантами Каховской ГЭС гневно обратился к россиянам.

В своем Instagram знаменитость опубликовал видео, как спасатели спасают от гибели собаку, которая оказалась в водяной ловушке. Под роликом Потап оставил эмоциональное обращение к жителям страны-агрессора России.

По словам продюсера, он считал, что российские военные все что могли ужасное натворить на украинских землях, они уже это сделали. Впрочем, рэпер ошибался. Оккупанты начали разрушать украинскую землю и природу.

"Я думал, что хуже, чем убивать наших детей, насиловать наших женщин, терроризировать наш народ — уже невозможно, но вы, изверги, начали уничтожать нашу землю и природу...", — возмутился Потап.

Продюсер подчеркнул россиянам, что Украина обязательно победит в этой войне, а Россия уже позорно проиграла.

"Я уверен, что вы проиграли, только начав эту бесполезную войну, Украина была до России, будет и после, эта богатая многострадальная земля восстановится, а народ выстоит и вернет все, что вы у нас забрали! Слава Украине! Смерть врагам!" – добавил Потап.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Украинские знаменитости отреагировали на террористический акт, который Россия совершила на территории Украины.

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