Потап после развода с Каменских захотел в "Холостяк" и нарвался на критику

Потап / © instagram.com/realpotap

После развода с коллегой Настей Каменских рэпер Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, заговорил об участии в шоу «Холостяк», однако украинцы встретили его заявление волной иронии.

Артист неожиданно поднял тему романтического реалити в своем Threads. В заметке он обратился к ведущему проекта Григорию Решетнику. Рэпер поинтересовался, как, мол, попасть на кастинг нового сезона. В то же время пользователей зацепил не только сам намек на участие в шоу, но и то, что сообщение было написано на русском. Более того, реакция соцсетей оказалась мгновенной. И, похоже, далеко не такой, на которую рассчитывал музыкант.

«А где проходить кастинг, чтобы стать следующим „Холостяком“? Гриша Решетник, напиши мне», — написал Потап.

В комментариях рэпера буквально засыпали сарказмом. Часть пользователей шутила о его шансах на участие в проекте, другие же в очередной раз вспомнили его пребывание за границей во время полномасштабной войны. Некоторые сообщения быстро разлетелись по сети и стали мемами.

«Может, лучше на „Орел и решка“? Чтобы вас в какую-нибудь Африку отвезли. И там и оставили»;

«В ближайшем территориальном центре комплектования в городе Киев»;

«Уже был один лысый до***б, хватит».

Стоит отметить, что последние годы Потап преимущественно находится за пределами Украины. Сам артист объясняет это, мол, международными проектами и благотворительной деятельностью. В то же время тема его жизни за рубежом регулярно становится поводом для дискуссий в соцсетях.

Напомним, недавно Потап в день своего 45-летия поразвлекался в Испании и вспомнил слова экс-супруги Каменских.

