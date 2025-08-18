ТСН в социальных сетях

Потап поставил точку в слухах об их с Каменских совместном тайном сыне

Рэпер ответил, действительно ли скрывает ребенка.

Потап и Настя Каменских

Продюсер и рэпер Потап ответил на слухи, что у них с женой, певицей Настей Каменских, есть общий ребенок.

В частности, поговаривали, что у супругов есть сын, который родился тайно. Мальчика якобы скрывают от публики, поэтому, он живет в Испании. По крайней мере, именно так говорил ведущий Евгений Фешак.

Ни Потап, ни Настя Каменских сначала эти сплетни не комментировали. Однако продюсер на YouTube-канале "United Action TV", когда у него прямо спросили, правда ли это, все же расставил точки над "і". Рэпер заверил, что общих детей у них с Настей нет.

Настя Каменских и Потап / © instagram.com/kamenskux

"У нас нет с Настей ребенка", - ответил Потап.

Отметим, у рэпера есть 16-летний сын Андрей, который родился в браке с продюсером Ириной Горовой. Недавно они все вместе полетели в Великобританию. Потап показался тогда с сыном и экс-супругой в самолете и раскрыл цель их совместного путешествия.

