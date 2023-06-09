Потап приехал в Гостомель увидеться с женщиной, которой отстроил жилье после российского обстрела

Певец, продюсер и айти-бизнесмен Алексей Потапенко, он же Потап, показал, чем занимается в Украине.

На днях Потап, являющийся послом добровольческого батальона "Добробат", съездил в Гостомель, где увиделся с Надеждой Ивановной. Женщине продюсер помог восстановить жилье после того, как его обстреляли российские оккупанты.

В дом Надежды Ивановны прилетели три ракеты, сама женщина чудом осталась жива. Пенсионерка живет сама, ее внук сейчас служит в ВСУ и защищает наше государство.

На восстановление дома Потап выделил 247 тысяч грн, а "Добробат" восстановил жилье пенсионерки за три недели. Потап побывал в Гостомеле, чтобы посмотреть, как отстроили дом Надежды Ивановны, также он привез ей гуманитарную помощь. Батальон "Добробат" починил крышу и восстановил окна, которые выбило взрывной волной.

Потап и Добробат отстраивают дом жительницы Гостомеля

Потап и Добробат отстраивают дом жительницы Гостомеля

Женщина очень растрогалась, показала Потапу обломок ракеты и поблагодарила за помощь.

"Такие ваши помощники (батальон "Добробат" – прим. ред.) молодцы, так ребята здесь трудились, рук не покладали, как же я им благодарна за все! Вот бабушке повезло!" – сказала Надежда Ивановна, не сдерживая слез.

Потап в Гостомеле

На что Потап ей ответил: "Почему повезло? Мы стараемся помочь всем, кому можем!".

Потап в Гостомеле

Также певец очень озабочен страшной ситуацией, которая случилась на юге страны. На платформе helpua.io, которая помогает пострадавшим от войны украинцам, Потап и команда создали NFT, которые станут донатами. Все вырученные деньги от их продаж пойдут на нужды пострадавших от ситуации на Каховской ГЭС, в Фонд Херсонской общины "Захист". Сам певец сразу перечислил в фонд 100 тысяч гривен.

Напомним, после подрыва оккупантами Каховской ГЭС Потап записал гневное обращение к россиянам. Продюсер подчеркнул, что Украина обязательно победит в этой войне, а вот россия уже позорно проиграла.

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