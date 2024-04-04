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Потап оказался на афише с лозунгом "русское ретро" и опозорился запланированным выступлением за границей

Потап оказался на афише с лозунгом "русское ретро" и опозорился запланированным выступлением за границей

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Артист планировал исполнить ряд песен не только из своего репертуара в Германии.

Певец и продюсер Потап озадачил украинцев афишей своего концерта, запланированного на 13 апреля в Билефельде, Германии.

Дело в том, что на официальном сайте с продажей билетов на это выступление была обнародована афиша, где указано, что Потап – певец "российского ретро". Также речь шла о том, что на концерте Потап планировал исполнить не только свои песни, но и старые треки "Потап и Настя", группы "Время и стекло" и "MOZGI", в большинстве своем русскоязычные. На это обратил внимание блогер Богдан Беспалов, утверждающий, что обычно менеджмент и артист заранее согласовывают афишу и это не случайность.

Потап афиширует свой концерт под лозунгом
Потап афиширует свой концерт под лозунгом "Русского ретро"
Потап афиширует свой концерт под лозунгом
Потап афиширует свой концерт под лозунгом "Русского ретро"

К слову, билет на концерт стартовал от 12 евро (около 507 грн). Впрочем, о благотворительности сказано нигде не было. Сейчас сама информация уже удалена с сайта, как и продажа билетов стала недоступной.

Потап афиширует свой концерт под лозунгом
Потап афиширует свой концерт под лозунгом "Русского ретро"

Отметим, до этого рэпер утверждал, что за границей он популяризирует и развивает исключительно украинскую культуру. В своих соцсетях Потап пока не комментирует ситуацию и публикует фото с концертов своей жены Насти Каменских.

Напомним, недавно Потап отличился неудачной шуткой в День смеха о собственной "смерти" и очередной выходкой взбудоражил украинцев в Сети.

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