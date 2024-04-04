Потап оказался на афише с лозунгом "русское ретро" и опозорился запланированным выступлением за границей

Артист планировал исполнить ряд песен не только из своего репертуара в Германии.
Певец и продюсер Потап озадачил украинцев афишей своего концерта, запланированного на 13 апреля в Билефельде, Германии.
Дело в том, что на официальном сайте с продажей билетов на это выступление была обнародована афиша, где указано, что Потап – певец "российского ретро". Также речь шла о том, что на концерте Потап планировал исполнить не только свои песни, но и старые треки "Потап и Настя", группы "Время и стекло" и "MOZGI", в большинстве своем русскоязычные. На это обратил внимание блогер Богдан Беспалов, утверждающий, что обычно менеджмент и артист заранее согласовывают афишу и это не случайность.
К слову, билет на концерт стартовал от 12 евро (около 507 грн). Впрочем, о благотворительности сказано нигде не было. Сейчас сама информация уже удалена с сайта, как и продажа билетов стала недоступной.
Отметим, до этого рэпер утверждал, что за границей он популяризирует и развивает исключительно украинскую культуру. В своих соцсетях Потап пока не комментирует ситуацию и публикует фото с концертов своей жены Насти Каменских.
Напомним, недавно Потап отличился неудачной шуткой в День смеха о собственной "смерти" и очередной выходкой взбудоражил украинцев в Сети.
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